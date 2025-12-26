В Челябинске изменится график работы пунктов выдачи и пополнения транспортных карт

Челябинцев предупредили об изменениях в работе пунктов выдачи и пополнения транспортных карт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Служба организации движения» города Челябинска, изменения вводятся на период новогодних праздников.

Горожан призывают заранее проверять «праздничное» расписание нужного им пункта.

Диспетчерские пункты:

«Северо-Запад», ул. Молдавская, 12;

«ПКиО», ул. Лесопарковая, 3а;

«Трамвайное депо № 2», Свердловский тракт, 7;

«Чичерина», ул. Чичерина (кольцо);

«Мамина», ул. Мамина, 1.

График работы:

30 декабря: 8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00);

31 декабря – 9 января, 11 января: выходные дни;

10 января: 9:00-15:00 (перерыв 12:00-13:00).

Диспетчерский пункт «ЧКПЗ», Копейское шоссе, 1г/1

График работы:

30 декабря: 8:00-16:30 (перерыв 12:00-13:00);

31 декабря-9 января, 11 января: выходные дни;

10 января: 9:00-14:30 (перерыв 12:00-13:00).

Центр выдачи и пополнения карт:

Трамвайное депо №1, ул. 1-й Пятилетки, 30

График работы:

30 декабря: 8:00-18:00 (без перерыва);

31 декабря-3 января, 5-8 января, 11 января: выходные дни;

4, 9, 10 января: 8:00-17:00 (без перерыва).

Также транспортные карты можно приобрести и пополнить в кассах челябинских автовокзалов. В праздники они работают ежедневно:

Южные ворота – ул. Блюхера, 45;

Центральный автовокзал – ул. Разина, 9;

Восточные ворота – ул. Бажова, 35а;

Северные ворота – Свердловский тракт, 1н.

Челябинск

