Председателя Увельского сельсовета уволили за премию, выписанную самой себе

Спикера сельсовета в Челябинской области наказали за коррупционные действия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, наказание экс-парламентария настигло уже после роспуска совета депутатов.

Ранее в ходе проверки надзорное ведомство Увельского района нашло нарушения в действиях председателя совета депутатов Увельского сельского поселения.

Выяснилось, что руководитель местного парламента на заседании сельсовета голосовала за премирование самой себя по итогам работы в 2023 и 2024 годах, после чего лично подписала соответствующее решение. Тем самым она «нарушила права представительного органа местного самоуправления на самостоятельное решение вопросов местного значения» и незаконно получила премию из муниципального бюджета.

По результатам проверки прокуратура направила в совет депутатов представление с требованием отменить незаконные решения о премировании и рассмотреть вопрос об увольнении спикера парламента в связи с утратой доверия. Однако лишать своего председателя полномочий депутаты отказались.

Тогда прокурор обратился в суд с иском об увольнении спикера сельсовета и взыскании незаконно полученных денег.

Суд требования прокурора удовлетворил. Впрочем, к тому времени совет депутатов Увельского сельского поселения был ликвидирован (он прекратил свою работу в сентябре 2025 года в рамках преобразования Увельского района в муниципальный округ).

Поэтому бывшему председателю совета депутатов изменили формулировку увольнения (с прекращения полномочий на увольнение по утрате доверия). А также взыскали с нее необоснованно выплаченную премию.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube