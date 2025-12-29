В Челябинске на несколько часов отключат светофор у ТК «Северный»

Светофор на улице Черкасской в Челябинске отключат на четыре часа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения будут действовать сегодня, 29 декабря.

«С 12:00 до 16:00 по Черкасской в районе остановки общественного транспорта «ТК Северный» будет отключен светофор», – уточнили представители городских властей.

Отключение произведут для переноса электрического кабеля. Данные работы проводят в рамках капитального ремонта моста через реку Миасс по улице Черкасской.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube