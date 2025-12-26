В Челябинске дали старт проходке тоннелей метротрамвая линии «Север-Юг». Когда обещают запустить первые станции

В Челябинске стартовала проходка тоннелей метротрамвая линии «Север-Юг».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, сегодня, 26 декабря, вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин и глава Южного Урала Алексей Текслер дали старт механизированной проходке первого перегонного тоннеля линии «Север-Юг».

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Полина» приступил к работе на участке от остановочного пункта «Улица Овчинникова» до станции «Торговый центр». Общая протяженность левого перегонного тоннеля этого сегмента линии составит 2 тысячи 175 метров, для чего будет смонтировано 1 тысяча 557 колец высокоточной железобетонной обделки.

Комплекс «Полина» изначально использовался на строительстве Большой кольцевой линии московского метрополитена, но для метротрамвая в Челябинске прошел специальную модернизацию, отметили в пресс-службе. «Главная особенность проекта – проходка подземных тоннелей в твердых скальных грунтах, характерных для центрального сегмента линии метротрамвая в Челябинске. Для этого на заводе CRCC в Китае изготовили принципиально новый ротор для скальных пород, аналогов которому сегодня в России нет: комплекс стал двухрежимным, получив возможность работать как в обычных, так и в твердых скальных грунтах. Скорость вращения ротора увеличена на 50%, а мощность каждого из 6 моторов – до 250 Квт. Обслуживание комплекса будет вестись бригадой китайских специалистов, имеющих опыт проходки в скальных породах», – заверили в правительстве.

По расчетам чиновников, в начале следующего года будет запущен еще один ТПМК. Также планируется в течение года запустить комплекса на улицах проспект Победы и Каслинской.

«Задача 2026 года – обеспечить максимальную проходку, с выходом на все проектные решения. И мы рассчитываем, что в течение ближайших двух лет мы сможем завершить проект и запустить первые станции», – обещают в региональном кабмине.

Челябинск

