«Металлург» упустил победу в матче против «Авангарда»

Магнитогорский «Металлург» в Омске уступил «Авангарду» по итогам серии буллитов – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , команды начали игру крайне осторожно. За первый период команды сделали лишь 17 бросков на двоих.

Неудивительно, что на перерыв хоккеисты при нулях на табло.

Лишь на 25-й минуте встречи Люк Джонсон, оказавшийся на пятаке без присмотра, с подачи Егора Коробкина открыл счет – 1:0, «Магнитка» ведет. С минимальным преимуществом магнитогорцев и закончился второй период.

Но на 42-й минуте матча Николай Прохоркин убежал в одиночку к воротам «Металлурга» и сравнял счет – 1:1.

После этого ситуация на табло не менялась ни до конца основного времени, ни в овертайме.

В серии буллитов удачливей оказались хозяева – 2:1, «Авангард» прерывает победную серию «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

