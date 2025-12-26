«Металлург» упустил победу в матче против «Авангарда»

Магнитогорский «Металлург» в Омске уступил «Авангарду» по итогам серии буллитов – 1:2.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», команды начали игру крайне осторожно. За первый период команды сделали лишь 17 бросков на двоих.
Неудивительно, что на перерыв хоккеисты при нулях на табло.
Лишь на 25-й минуте встречи Люк Джонсон, оказавшийся на пятаке без присмотра, с подачи Егора Коробкина открыл счет – 1:0, «Магнитка» ведет. С минимальным преимуществом магнитогорцев и закончился второй период.
Но на 42-й минуте матча Николай Прохоркин убежал в одиночку к воротам «Металлурга» и сравнял счет – 1:1.
После этого ситуация на табло не менялась ни до конца основного времени, ни в овертайме.
В серии буллитов удачливей оказались хозяева – 2:1, «Авангард» прерывает победную серию «Металлурга».
Челябинск, Виктор Елисеев
