27 – 29 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

27.12.2025, суббота

10:30, 16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе нахлыстовиков «Южный Урал»: вязание рыболовных мушек (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30, 13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча в английском клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

15:00 Челябинск – Новогодний мастер-класс «Стеклянный шар» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

16:00 Челябинск – Открытие катка в главном парке города (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

16:00 Челябинск – Новогодний концерт в клубе «Новосел» (ул. Красного Урала, 22)

16:00 Челябинск – Аниме-клуб: «Семья шпиона» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

28.12.2025, воскресенье

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Встреча «Нетворкинг» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Ежегодное новогоднее представление «Рыжая елка» от поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»(ДК «Сокол», ул. Увельская, 1)

11:00 Челябинск – Мастер-класс поделка елочная игрушка «Лошадка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

11:30 Челябинск – Новогодняя встреча в клубе «Родник» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Праздничный концерт «Волшебный час Рождества» в клубе «Ретро» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Праздник «Приключения под Новый год» для детей от 2 до 9 лет (библиотека №16 «Маяк», ул. Керченская, 6) (по записи)

14:00 Челябинск – Новогодние игры и забавы (Центр культуры и досуга «Металлочка», ул. Новороссийская, 63)

14:00 Челябинск – Творческий вечер «Давайте верить в чудеса» с участием Литературной мастерской (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча клуба любителей отечественной песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Концерт «Новогодний» в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

29.12.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

16:00 Челябинск – Открытие ледового городка «Челябинск, с юбилеем!» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

