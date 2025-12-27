Междугородний автобус с 28 пассажирами встал посреди трассы из-за поломки

Рейсовый автобус из Челябинска в Магнитогорск замерз в дороге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, инцидент произошел вчера, 26 декабря, на 15-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск.

У рейсового автобуса №591, следовавшего из Челябинска в Магнитогорск, замерз воздух в пневмосистеме. Дальнейшее движение автомобиля было небезопасным.

В салоне автобуса в момент поломки находились 28 пассажиров. Водитель связался с диспетчером, и всех людей пересадили в следующий автобус этого маршрута. Никто не пострадал, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожало.

Для обеспечения безопасности и обогрева машины на место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции совместно с другими экстренными службами.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube