В уральском селе бесправница на ВАЗе снесла с дороги двух пенсионерок. Есть погибшие

Женщина, никогда не имевшая водительских прав, сбила двух пенсионерок в Карталинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла вчера, 26 декабря, в селе Еленинка Карталинского района.

По предварительным данным, 19:05 на улице Бердниковой 23-летняя жительница региона, никогда не получавшая водительского удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ 21124, сбила двух женщин-пешеходов 67 и 65 лет.

Более пожилая селянка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Вторую пострадавшую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Челябинск

