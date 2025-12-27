Челябинке пришлось принимать роды у незнакомки на улице

Вышедшей на прогулку челябинке пришлось принимать роды у незнакомой женщины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , все произошло утром 24 декабря.

Женщина гуляла с собаками недалеко от СНТ, когда заметила сидевшую на снегу девушку. Та сказала горожанке, что у нее начались роды.

Вызвав скорую помощь, челябинка поняла, что приехать врачи могут не успеть, и решила сама помогать роженице.

Приняв роды, она завернула ребенка в куртку, которую сняла с себя, и занесла в ближайший к месту подъезд, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей». Оттуда медики и забрали новорожденную девочку с матерью.

Сегодня женщину вместе с малышкой выписали из роддома.

Челябинск

