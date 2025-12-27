Челябинке пришлось принимать роды у незнакомки на улице

Вышедшей на прогулку челябинке пришлось принимать роды у незнакомой женщины.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», все произошло утром 24 декабря.
Женщина гуляла с собаками недалеко от СНТ, когда заметила сидевшую на снегу девушку. Та сказала горожанке, что у нее начались роды.
Вызвав скорую помощь, челябинка поняла, что приехать врачи могут не успеть, и решила сама помогать роженице.
Приняв роды, она завернула ребенка в куртку, которую сняла с себя, и занесла в ближайший к месту подъезд, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей». Оттуда медики и забрали новорожденную девочку с матерью.
Сегодня женщину вместе с малышкой выписали из роддома.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»