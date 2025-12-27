Нехорошая традиция: в центре Челябинска гору снега свалили на тротуаре

Гора снега перегородила тротуар в Центральном районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , огромная куча снега выросла на улице Витебской, расположенной в Центральном районе Челябинска. Горожане рассказали об этом в социальных сетях.

По словам челябинцев, снежная гора уже перегородила тротуар и продолжает расти: снег сваливают здесь уже около недели. Причем год назад происходило то же самое.

В мэрии заявляют, что подрядчики формировать снежные валы на данном участке не имеют права, и дорожники уже ищут виновных в нарушении правил городского благоустройства.

Челябинск, Виктор Елисеев

