«Трактор» потерпел поражение в Казани

Челябинский «Трактор» в Казани уступил «Ак Барсы» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде игра была практически равной, но казанцы больше контролировали шайбу.

На 7-1 минуте Семенов, пройдя по правому флангу, скинул шайбу в центр Александру Хмелевски, который вышел один на один с Мыльниковым и выиграл единоборство – 1:0.

Начало второй двадцатиминутки осталось за «черно-белыми». На 24-й минуте Виталий Кравцов на синей линии отправил шайбу поперек зоны Григорию Дронову, форвард челябинцев прошел чуть вперед и выстрелил по воротам «Ак Барса». Шайба угодила в крестовину и от нее влетела в сетку – 1:1.

Но уже на 27-й минуте Алексей Пустозеров со второй попытки отправил шайбу в ворота Сергея Мыльникова – 2:1, хозяева вновь выходят вперед.

А на 37-й минуте Илья Сафонов реализовал преимущество казанцев 4Х3 – 3:1.

В третьем периоде «черно-белые» упорно пытались отыграться, и на 49-й минуте приблизились к этому максимально: Джош Ливо реализовал большинство «Трактора» – 2:3.

Но большего добиться челябинцы сегодня не смогли. После двух блестящих побед «Трактор» терпит поражение, встретившись с командой более высокого класса, нежели предыдущие соперники.

Челябинск, Виктор Елисеев

