В Челябинске сутки начались с массовых задержек рейсов

Прилеты и вылеты авиарейсов на Москву и ряд других городов задержали и отменены в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , семь авиарейсов задержались с прилетом сегодня, 28 декабря. Об этом сообщает онлайн-табло международного аэропорта «Челябинск».

По данным авиапредприятия с опоздание прибыли три самолета из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и один из Калининграда. Задержка составила от 33 минут до 5 часов 18 минут. Еще один борт из Москвы задерживается на 7 часов 45 минут (расчетное время прилета 11:10).

Кроме того, отменены вылеты двух авиарейсов из Москвы, планировавшиеся на 05:05 и 15:25.

Также было задержано отправление бортов в Калининград (вылетел в 07:15 вместо 03:40), Санкт-Петербург (07:26 вместо 05:40 и 09:15 вместо 08:00) и Москву (00:05 вместо 22:30, 10:20 вместо 05:30, 16:35 вместо 06:30, в настоящее время посадка завершается, 11:40 вместо 04:10, идет регистрация).

Вылет двух рейсов на Москву (на 06:05 и 16:20) отменен.

Напомним вчера вечером Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Москве из-за атак беспилотников. В настоящее время ограничения сняты.

Челябинск

