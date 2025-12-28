В Челябинске простаивают выделенные полосы для общественного транспорта

Выделенки на дорогах Челябинска завалены снегом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , из-за не очищенных от снега выделенных полос в Челябинске общественный транспорт не только не может воспользоваться своими преимуществами при движении, но и превратился в дополнительную помеху для других автомобилей. Об этом заявляют водители городских автобусов.

По словам сотрудников предприятий-перевозчиков, при очистке дорог от снега снега его сгребают на крайную правую часть дорожного полотна. В результате свободной остается лишь половина выделенной полосы, и, к примеру, автобусам и троллейбусам на улице Братьев Кашириных, где спецполосу оборудовали недавно, приходится ехать, захватывая и вторую полосу, предназначенную для остальных машин. «Одна половина на выделенке, вторая половина мешает машинам на их полосе. Очень неуютно себя чувствуешь, когда другим мешаешь, – цитирует 74.ру одного из водителей. – Все лето ждал, когда сделают выделенную полосу, а теперь что? Снег на нее сгребли».

Впрочем, сложности общественный транспорт испытывает и на других улицах, о чем рассказывают челябинцы в социальных сетях.

«По Чичерина от Комсомольского до Победы тоже выделенка вся под снегом», – рассказали горожане.

Другие комментаторы отмечают, что касается это не только выделенных полос. «По всему северо-западу такая история. Пол правой полосы в сугробах», – пишет один из челябинцев. «Тут дело не в выделенке, а в том, что крайние полосы особо не чистят в целом», – вторят ему.

Отдельно южноуральцы отмечают сложности, возникшие после обособления трамвайных путей. «А еще бортики у трамвайных путей, о которые уборочные машины боятся ковш сломать. И там сугроб на полполосы…», – сетуют они.

Между тем, 4 декабря, напоминают челябинцы, власти бодро отчитались о готовности всех служб к зиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

