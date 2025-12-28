Челябинка, проткнувшая незнакомке глаз фужером в караоке-баре, предстанет перед судом

Жительница Челябинска ответит в суде за причинение травм в баре ранее незнакомой девушке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

По версии следствия, ссора между челябинками вспыхнула в ночь на 6 апреля текущего года в караоке-баре в областном центре. Нетрезвая горожанка вылила вино на голову незнакомки, сидевшей за соседним столиком, а затем ударила ее в лицо стеклянным фужером.

Бокал разбился. Челябинка ослепла на один глаз. «Согласно выводам судебно-медицинского эксперта полученные травмы привели к стойкой утрате общей трудоспособности на 35% и оставили на лице неизгладимый рубец, обезображивающий внешность», – рассказали в силовом ведомстве.

Уголовное дело в отношении челябинки, ранее уже привлекавшейся к уголовной ответственности, направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube