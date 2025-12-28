В Челябинской области до утра закрыли движение автобусов и фур по М-5

На южноуральском участке автодороги М-5 ввели временное ограничение движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, временный запрет движения для части транспорта вводится из-за ухудшения погодных условий.

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» км 1799+000 – км 1548+645 (от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль с 22:00 воскресенья, 28 декабря, до 08:00 понедельника, 29 декабря, запрещено движение автобусам и маршрутным такси на пригородных и междугородних маршрутах, а также грузовым автомобилям, перевозящим крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

Причина ограничений – сильный снегопад, образование зимней скользкости, снежный накат и рыхлый снег на проезжей части.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок.

Срок действия ограничений может быть продлен в зависимости от погоды.

Челябинск

