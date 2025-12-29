В Челябинске задержали бывшего высокопоставленного офицера полицейского главка

В Челябинске задержан бывший заместитель начальника собственной безопасности областного главка по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении бывшего заместителя начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с апреля 2023 года по апрель текущего года высокопоставленный полицейский получил от предпринимателя в несколько заходов не менее 1,8 миллиона рублей. Деньги бизнесмен платил ему за информирование о планируемых в отношении него оперативно-разыскных мероприятиях, «а также за консультирование предпринимателя по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами».

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧСБ регионального полицейского главка, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время дома у экс-полицейского проведен обыск, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск

