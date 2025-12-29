Челябинец устроил шоу со стрельбой и криками ночью во дворе дома на Тополиной алее

В Челябинске ищут мужчину, перепугавшего жителей домов на северо-западе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , тревожной выдалась ночь на понедельник, 29 декабря, для жителей дома №22 по улице Академика Сахарова, 22, в Центральном районе Челябинска.

По словам горожан, неизвестный мужчина вышел из одного из подъездов, размахивая пистолетом. Затем он решил вернуться, стал ломиться в дверь и стрелять.

Перепуганные челябинцы вызвали полицию. Но дожидаться стражей порядка дебошир не стал: когда полицейские прибыли, во дворе никого уже не было.

Как пишет 74.ру, полиция начала проверку по факту инцидента. Пока в силовых органах не могут подтвердить, что мужчина стрелял или угрожал кому-то.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube