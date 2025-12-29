Челябинец устроил шоу со стрельбой и криками ночью во дворе дома на Тополиной алее

В Челябинске ищут мужчину, перепугавшего жителей домов на северо-западе Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревожной выдалась ночь на понедельник, 29 декабря, для жителей дома №22 по улице Академика Сахарова, 22, в Центральном районе Челябинска.
По словам горожан, неизвестный мужчина вышел из одного из подъездов, размахивая пистолетом. Затем он решил вернуться, стал ломиться в дверь и стрелять.
Перепуганные челябинцы вызвали полицию. Но дожидаться стражей порядка дебошир не стал: когда полицейские прибыли, во дворе никого уже не было.
Как пишет 74.ру, полиция начала проверку по факту инцидента. Пока в силовых органах не могут подтвердить, что мужчина стрелял или угрожал кому-то.
Челябинск, Виктор Елисеев
