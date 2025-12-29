Супруги едва не погибли, отправившись на рыбалку на озере Тургояк

В Челябинской области мужчина и женщина отравились газом в рыбачкой палатке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Пожарно-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в субботу, 27 декабря.

Мужчине и женщине, рыбачившим на озере Тургояк, стало плохо. Оба потеряли сознание. К счастью, оказавшийся поблизости южноуралец понял, что что-то неладно. Он открыл палатку, вынес пострадавших на свежий воздух и вызвал экстренные службы по номеру 112.

Известно, что в палатке, где находились пострадавшие, был установлен газовый баллон с горелкой.

Спасатели Миасского поисково-спасательного отряда совместно с пожарными довезли рыбаков до берега на эвакуационных санях и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Это был не последний выезд спасателей в тот день к озеру Тургояк.

Второй вызов поступил со строительной площадки возле курорта «Баден-Баден» рабочий упал в строительный котлован и при падении получил травму головы. После оказания медицинской помощи сотрудниками скорой помощи спасатели с использованием альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего и передали медикам.

Челябинск

