Сотни домов в Кыштыме оказались без отопления из-за аварии на газораспределительной станции

В Челябинской области устраняют последствия аварии, оставившей без отопления значительную часть Кыштыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре министерства ЖКХ Челябинской области, в воскресенье, 29 декабря, в 23:10 на газораспределительной станции «Кыштым» произошло аварийное отключение газа, затронувшее подачу топлива на городские котельные.

Без отопления остались более 200 многоквартирных домов, дома в частном секторе и несколько соцучреждений.

Ремонтные работы проводили 7 аварийных бригад. Поэтапное включение котельных началось около половины третьего ночи.

На данный момент все котельные Кыштыма работают в соответствии с нормативными показателями. Продолжается подомовой обход и перезапуск газоснабжения в частном секторе. По состоянию на 10:00 переподключено более трети домов.

«В целях повышения уровня безопасности предприняты дополнительные меры по стабильной работе системы электроснабжения, восстановлению подачи тепла, горячей воды и газа жителям. Принято решение увеличить количество специалистов, осуществляющих подомовой обход до 80 человек. Для оперативного взаимодействия налажено сотрудничество с управляющими организациями для осмотра подъездов по стоякам и обеспечения дальнейшего ввода газа, отрабатывается схема и порядок подключения домов», – рассказали в министерстве.

Жителей, остающимся без отопления или газа, просят обращаться по следующим телефонам:

Единая дежурно-диспетчерская служба города Кыштыма 8 (351-51) 4-11-12;

Филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» – 04, 8(351-51) 4-48-33.

Вопрос находится на личном контроле главы Кыштыма и региональных властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

