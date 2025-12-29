В Миассе неадекват бросался на троллейбусы и прохожих с ножом

В Миассе полицейские задержали хулигана, устроившего дебош на остановке общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел 27 декабря на остановке «Предзаводская площадь».

По словам очевидцев, агрессивный мужчина, вооружившись ножом, вышел на дорогу и мешал движению троллейбусов. Одному из троллейбусов неадекват не давал отъехать от становки, бился головой о лобовое стекло. Затем разбил стекло со стороны водителя и начал угрожать ему ножом. Стекло он в итоге разбил. Досталось от южноуральца и прохожим: им вслед также летели угрозы.

В итоге очевидцы вызвали полицию. 37-летнего мужчину задержали. Оказалось, что ранее он уже был судим.

Возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ миасца поместили в изолятор временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

