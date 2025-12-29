Южноуральцы лишились двух авто и гаража из-за уличной гирлянды

Пожар вспыхнул в селе Кизильском.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в минувшие выходные в селе Кизильском в частном доме.
Хозяев в момент ЧП дома не было. Жилье не пострадало, но огонь успел уничтожить гараж и два легковых автомобиля.
В ходе доследственной проверки установлено, что причиной инцидента стал аварийный режим работы электросети в помещении гаража: в розетку была подключена гирлянда для украшения двора.
«У многих граждан в ходу гирлянды низкого качества, не рассчитанные на серьезный срок эксплуатации. При длительном использовании в гирляндах может произойти замыкание», – отметили в экстренном ведомстве.
Специалисты МЧС России призывают приобретать подобную продукцию нужно в специализированных магазинах, перед украшением проверять гирлянду на исправность. Уходя из дома, необходимо обязательно отключать гирлянды из сети.
Челябинск, Виктор Елисеев
