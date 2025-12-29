Самый холодный месяц года на Южном Урале будет снежным и теплее обычного

Синоптики рассказали, каким будет январь – 2026 в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в январе среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается на 1 градус выше нормы (норма -12, -16 градуса по Цельсию). Месячное количество осадков предполагается около или больше нормы (норма 15-22 миллиметра, в горных районах 25-33 миллиметра).

Январь – самый холодный месяц в году на Южном Урале, его среднемесячная температура на 10 градусов ниже, чем в ноябре, и более чем на 30 градусов – чем в июле.

Обычно столбик термометра в первый месяц года находится в пределах 10-20 градусов ниже нуля. Хотя в отдельные годы бывали в регионе и температурные аномалии как в сторону холода, так и в сторону тепла.

Южноуральцам нужно быть готовыми к сильным морозам: в среднем, 4-6 дней в январе температура опускается ниже -30 градусов. А вот ниже 40-ной отметки столбик термометра опускается в регионе в этом месяце крайне редко. Например, в Челябинске это наблюдалось с начала прошлого века лишь четырежды – в 1907, 1940, 1950 и 1979 годах. Обычно такую морозную погоду формируют воздушные массы арктических широт в системе обширного Сибирского антициклона.

Примерно раз в 4-5 лет на Южном Урале отмечаются оттепели. В такие дни максимальная температура воздуха может подниматься до +2, +7 градусов.

В среднем, на январь приходится 3-5 дней с оттепелью. Оттепели характерны для зим, в которые значительное развитие получают южные циклоны, выносящие на Южный Урал теплый и влажный воздух Средиземноморья. Они могут повторяться неоднократно и продолжаться по нескольку дней.

Собственно, с циклонами и связаны снежные зимы. А еще в течение месяца в разных районах области могут наблюдаться оттепели и сильные морозы одновременно.

Например, 9 января 1975 года на станции Кропачево шел снег и вовсю бушевала метель, а в это же время на юге области, в Карталах, Магнитогорске и Бредах шел дождь. Такую погоду обусловили в северо-западных районах Челябинской области покидавший их циклон с северной Атлантики и только что начавший вступать на юг области циклон с Черноморского побережья. А двумя днями позднее воздушные арктические массы принесли 30-градусные морозы.

Синоптики отмечают, что в этом месяце преобладают ветры южного и юго-западного направления. Средняя месячная скорость ветра составляет 2-4 метра в секунду, в Челябинске – 3 метра в секунду. При шквалистом усилении ветра максимальный порыв достигает 20-28 метра в секунду.

Число дней с метелью в среднем достигает 6-9, в горных районах – до 12 дней.

Высота снежного покрова к концу января составляет, в среднем, 15-25 сантиметров, в горных районах – 35-42 сантиметра. В снежные зимы высота снега может достигать 50-60 сантиметров, в горах – до 100 сантиметров. В малоснежные зимы высота снежного покрова колеблется в пределах 3-7 сантиметров, в горах – до 14 сантиметров.

Челябинск, Виктор Елисеев

