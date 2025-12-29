Челябинская область попала в пятерку регионов по количеству проданного жилья должников

Спрос на жилье должников в России упало на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , количество реализованных на торгах в рамках исполнительного производства квартир ипотечных должников сократилось в 2025 году по сравнению с итогами прошлого года на треть. При этом, в среднем, цена объектов по итогам торгов выросла на 15%. Такой оценкой поделились аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» после изучения открытых данных ГИС «Торги».

Всего в 2025 году в России продано 2082 (-32% к данным 2024 года) квартир, комнат или долей, бывших в залоге по ипотеке. Кредиторы сумели вернуть себе 6,75 миллиарда рублей. По итогам 2024 года реализовано 3079 объектов жилой недвижимости (-28% к 2023 году) на 9,37 миллиарда. В 2023 показатель был равен 4149 квартирам (+5% к итогам 2022-го), в 2022-м – 3969 (-22%).

В среднем по стране в процессе торгов цена на жилой объект увеличилась на 15% от начальной цены (+19,2% в 2024 году). Минимальный прирост цены отмечен в Ингушетии (+0,8% при трех завершенных торгах) и Московской области (+0,9% и 145 торгах). Максимальное увеличение – в Камчатском крае (+56,3% при состоявшихся 4 аукционах), Новгородской области (53,4% и 9 торгов), Псковской области (+46,9% и 3 торгов).

Минимальная средняя цена одного жилого объекта – в Курганской (1,14 миллиона рублей), Новгородской (1,25 миллиона) и Тульской (1,45 миллиона) областях. Максимальная – в Москве (11,2 миллиона), Санкт-Петербурге (5,99 миллиона) и Севастополе (5,75 миллиона).

В Челябинской области средняя цена проданного жилья должников составила 1,9 миллиона рублей. Прирост в ходе торгов – 14,9%. При этом продано было 82 объекта, по этому показателю Южный Урал вошел в первую пятерку, пропустив вперед только Санкт-Петербург (88), Свердловскую область (89), Москву (114) и Подмосковье (145).

«Количество завершенных торгов сокращается, вероятно, потому что должники стали реже доводить ситуацию с неплатежами до торгов в рамках исполнительного производства, – комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов. – На снижение количества торгов также влияет высокая стоимость квадратного метра и увеличение срока экспозиции квартир на вторичном рынке в случае, если квартира приобретается для последующей перепродажи. Покупателей стало заметно меньше, остались только охотники за лотами с большим дисконтом».

В рамках исполнительного производства залоговые ипотечные квартиры передаются на торги. Процесс исполнительного производства может занимать от полугода до нескольких лет, ему предшествует судебная стадия, которая также может длиться не один год. Цена квартиры на первоначальных торгах устанавливается на основании решения суда о взыскании, цена квартиры на повторных торгах снижается на 15%.

«Привлекательных по цене объектов, на которых потенциальные инвесторы могли бы получить быструю прибыль, сейчас практически не осталось, в текущих реалиях для перепродажи по рыночной цене даже ликвидного объекта требуется время. После несостоявшихся повторных торгов квартиры передаются в собственность залогового кредитора в счет уплаты долга и затем поступают в прямую продажу. В условиях низкого спроса кредиторы постепенно накапливают на своих балансах недвижимость, которую не удалось быстро продать. В настоящее время у банков в собственности более 5 тысяч объектов жилой недвижимости, которые находятся в продаже, и данная цифра продолжит расти», – считает Денис Аксенов.

Челябинск

