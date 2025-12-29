Челябинцам напомнили, кому звонить в случае коммунальных проблем в праздники

Коммунальные службы Челябинска переведены на усиленный режим работы в праздники.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в преддверии новогодних праздников все службы ЖКХ и ресурсоснабжающие организации переведены на особый режим работы. Управляющие компании также составили графики выхода сотрудников в праздничные дни.
В случае любых непредвиденных ситуаций с отоплением, электроснабжением, водоснабжением или водоотведением горожанам рекомендуют звонить в аварийно-диспетчерскую службу.
Эти и другие важные телефоны:
Аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций
АО «УСТЭК-Челябинск» 246-40-00
МУП ЧКТС 723-01-87
ООО «Центр» 735-00-50
МУП ПОВВ 214-00-14
АО «Челябинскгоргаз» 04, 260-96-50, 260-93-35
ООО «Газэнергосервис» 214-30-03, 724-33-03
ПО «Челябинские городские электрические сети»
Советский район 237-18-10
Центральный, Калининский районы 741-36-90
Тракторозаводский район 775-16-75
Курчатовский, Металлургический районы 741-04-15
Ленинский район 256-07-12
ООО ЭК «Маяк», ООО «ЭРГО» 750-42-07, 223-93-73
ООО «Центр коммунального сервиса» 200-33-83
Единая дежурно-диспетчерская служба 112
Диспетчер управления жилищно-коммунального хозяйства Челябинска 263-21-21
Диспетчеры районов Челябинска
Калининский район 729-94-10
Курчатовский район 741-45-48
Ленинский район 256-23-05
Советский район 237-26-33
Тракторозаводский район 775-30-39
Центральный район 263-30-04
Металлургический район 723-04-60 доб. 164, 735-80-14
