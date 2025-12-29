Челябинцам напомнили, кому звонить в случае коммунальных проблем в праздники

Коммунальные службы Челябинска переведены на усиленный режим работы в праздники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в преддверии новогодних праздников все службы ЖКХ и ресурсоснабжающие организации переведены на особый режим работы. Управляющие компании также составили графики выхода сотрудников в праздничные дни.

В случае любых непредвиденных ситуаций с отоплением, электроснабжением, водоснабжением или водоотведением горожанам рекомендуют звонить в аварийно-диспетчерскую службу.

Эти и другие важные телефоны:

Аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций

АО «УСТЭК-Челябинск» 246-40-00

МУП ЧКТС 723-01-87

ООО «Центр» 735-00-50

МУП ПОВВ 214-00-14

АО «Челябинскгоргаз» 04, 260-96-50, 260-93-35

ООО «Газэнергосервис» 214-30-03, 724-33-03

ПО «Челябинские городские электрические сети»

Советский район 237-18-10

Центральный, Калининский районы 741-36-90

Тракторозаводский район 775-16-75

Курчатовский, Металлургический районы 741-04-15

Ленинский район 256-07-12

ООО ЭК «Маяк», ООО «ЭРГО» 750-42-07, 223-93-73

ООО «Центр коммунального сервиса» 200-33-83

Единая дежурно-диспетчерская служба 112

Диспетчер управления жилищно-коммунального хозяйства Челябинска 263-21-21

Диспетчеры районов Челябинска

Калининский район 729-94-10

Курчатовский район 741-45-48

Ленинский район 256-23-05

Советский район 237-26-33

Тракторозаводский район 775-30-39

Центральный район 263-30-04

Металлургический район 723-04-60 доб. 164, 735-80-14

Челябинск, Виктор Елисеев

