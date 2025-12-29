В Челябинске открыли главный ледовый городок

Главная новогодняя площадка Челябинска приняла первых посетителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 29 декабря, вечером состоялось открытие ледового городка, расположенного на площади Революции.

Напомним, главный ледовый городок столицы Южного Урала посвящен в этом году грядущему юбилею – 290-летию Челябинска (тематику выбирали сами горожане в ходе онлайн-голосования).

Поэтому, помимо традиционных Деда Мороза со Снегурочкой, новогодний городок украсили ледяные копии знаковых сооружений города: железнодорожного вокзала, дворца спорта «Юность», исторического музея, драматического и оперного театров, тракторного завода и других символов южноуральской столицы.

Не обошлось и без традиционного атрибута зимних забав – ледяных горок и головоломок. В городке возведены 7 скатов, 3 горки-ловушки и 3 игровых лабиринта.

«С 29 декабря по 11 января в ледовом городке пройдут новогодние мероприятия от муниципальных дворцов культуры, театров, детских школ искусств и библиотек», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

