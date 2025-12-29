В Челябинске открыли главный ледовый городок

Главная новогодняя площадка Челябинска приняла первых посетителей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 29 декабря, вечером состоялось открытие ледового городка, расположенного на площади Революции.
Напомним, главный ледовый городок столицы Южного Урала посвящен в этом году грядущему юбилею – 290-летию Челябинска (тематику выбирали сами горожане в ходе онлайн-голосования).
Поэтому, помимо традиционных Деда Мороза со Снегурочкой, новогодний городок украсили ледяные копии знаковых сооружений города: железнодорожного вокзала, дворца спорта «Юность», исторического музея, драматического и оперного театров, тракторного завода и других символов южноуральской столицы.
Не обошлось и без традиционного атрибута зимних забав – ледяных горок и головоломок. В городке возведены 7 скатов, 3 горки-ловушки и 3 игровых лабиринта.
«С 29 декабря по 11 января в ледовом городке пройдут новогодние мероприятия от муниципальных дворцов культуры, театров, детских школ искусств и библиотек», – рассказали в пресс-службе мэрии.
