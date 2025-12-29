Сделали красиво: «Трактор» и «Металлург» определили победителя «юбилейного» матча в овертайме

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду в овертайме вырвал победу у «Трактора» из Челябинска – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , матч приурочили к 70-летию «Металлурга». Ради этого игроки команды даже вышли на поле не в своей привычной форме, а в реплике обмундирования «раней» «Магнитки».

В первом периоде хозяева перебросали челябинцев практически вдвое (25:14 по броскам и 13:6 по ударам в створ ворот).

Но только на 19-й минуте магнитогорцы смогли открыть счет. Дмитрий Силантьев от борта отдал пас на синюю линию, Артем Минулин прошел вперед и скинул шайбу Роману Канцерову, а тот отправил ее шайбу в пустой угол ворот «Трактора» – 1:0.

На 25-й минуте матча Роман Канцеров оформил дубль, забросив с подачи Даниила Вовченко вторую шайбу в ворота гостей.

На 33-й минуте отлично отработали челябинцы в чужой зоне, выиграли шайбу, Александр Кадейкин отдал пас в центр, и Александр Рыков отквитал одну шайбу.

Но уже на 34-й минуте встречи Никита Коротков после паса Романа Канцерова восстанавливает отрыв «Магнитки» – 3:1.

Однако сдаваться «черно-белые» не собирались. И уже в третьем периоде, на 41-й минуте матча Джордан Гросс мощнейшим броском от синей линии отправил шайбу под перекладину ворот «Металлурга» – 2:3.

После этого «Трактор» продолжил давить, хотя и хозяева не лезли за словом в карман. И все-таки челябинцы были более настырными. На 52-й минуте Джордан Гросс перевел шайбу на левый фланг, Арсений Коромыслов набросил на пятак, а Егор Коршков вовремя подставил клюшку – 3:3, это 100-й гол Коршкова в КХЛ.

На 53-й минуте «Трактор» остается в меньшинстве: за нарушение численного состава отдуваться за команду на скамье штрафников уехал Джош Ливо. И хотя были у «сталеваров» моменты, реализовать большинство они так и не смогли.

Казалось, до овертайма рукой подать. Но на 57-й минуте Артем Минулин набросил от синей линии, а Александр Петунин был неотразим на пятаке челябинцев – 4:3, «Магнитка» вновь впереди.

А «Трактор» – вновь в меньшинстве: на 58-й минуте в штрафной бокс за подножку отправился Виталий Кравцов. Впрочем, через 29 секунд к нему присоединился Роман Канцеров, также за подножку. Команды играют четыре на четыре.

И на 59-й минуте Григорий Дронов (к слову, воспитанник магнитогорской хоккейной школы) сравнял счет – 4:4. Похоже, не торопятся команды заканчивать «юбилейный» матч. Впереди – овертайм.

Наконец, на 64-й минуте Егор Коробкин ставит точку – 5:4, победа Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

