В Челябинске будут судить организатора финансовой пирамиды, укравшего больше 28 миллионов рублей

Житель Санкт-Петербурга, обманувший шесть десятков южноуральцев, предстанет перед судом в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 35-летнего ранее судимого жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в мошенничестве.

По версии следствия, орудовал питерец с марта 2020 года по июнь 2021 года. Вместе со своими подельниками, личности которых установить не удалось, он заключал с жителями Челябинской области от имени кредитного потребительского кооператива «Агрорусь» договоры инвестирования, обещая высокие проценты по вкладам. Однако ничем, кроме привлечения средств, действовавший по принципу финансовой пирамиды кооператив не занимался.

Таким образом мужчина похитил свыше 28 миллионов рублей, принадлежавших 59 южноуральцам.

В ходе следствия удалось вернуть 3 миллиона рублей. Потерпевшими заявлены гражданские иски. Наложен арест на средства обвиняемого в сумме 1 миллиона рублей.

В отношении неустановленных соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск

