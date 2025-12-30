В праздничные выходные общественный транспорт в Челябинске и пригородах изменит график работы

Автобусы, троллейбусы и трамваи Челябинской агломерации изменят расписание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», работа транспорта изменится уже в последний день уходящего года.

31 декабря трамваи, троллейбусы и автобусы будут работать по расписанию выходного дня.

1 и 2 января

Автобусы 2, 5, 4, 7, 8, 9, 10к, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 42, 43, 47, 51, 56а, 58, 64, 71, 81, 85, 91,130, 172, 136к, 158к, 212, 213, 214, а также трамваи и троллейбусы 10, 12, 17, 19 – по измененному расписанию (размещено на gortrans74.ru).

Автобусы 18к, 23 в Копейске – по измененному расписанию (опубликовано МУП КПА).

Автобус 6 в Копейске будет следовать только по улице Сутягина.

Автобусы 17а, 44, 74, 95, 132 – 1 января по измененному расписанию (опубликовано на gortrans74.ru), со 2 января – по расписанию выходного дня.

Автобусы 1, 3, 15, 41, 45, 123, 125, 483, троллейбус 16 в Челябинске; автобусы 4, 5, 7, 11, 16, 19, 18, 22, 41 в Копейске – по расписанию выходного дня.

С 3 по 11 января троллейбусы, трамваи и автобусы работают по расписанию выходного дня.

Автобус 29 в Копейске с 1 по 11 января работает без изменений по ежедневному расписанию, 30 и 30Б – по расписанию воскресения.

Особенно жителям Челябинска, Копейска и Сосновского округа следует обратить внимание, что в первые дни нового года часть маршрутов не будет работать. Автобусы и трамваи начнут выходить на линию по следующему графику:

со 2 января – автобусы 11, 129, 204, 300;

с 3 января – автобусы 25т, 26, 32, 37, 48, 52а, 61, 76, 78 в Челябинске; автобусы 12, 19а в Копейске; автобусы 131, 149, 208 в Сосновском округе; автобусы 141, 142, 150, 161, 203, 216, 248 в агломерации;

с 12 января – автобусы 13к, 35, 80 и трамваи 9, 10, 12, 20к в Челябинске; автобус 8 в Копейске; автобус 176 в агломерации;

с 17 января – автобус 195.

Южноуральцев просят планировать свой маршрут с учетом этих изменений.

