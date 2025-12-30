Жители челябинского поселка накануне новогодних праздников остались без воды и тепла

Поселок Шагол в Челябинске остался без воды и тепла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , проблемы с водоснабжением в поселке Шагол начались днем 29 декабря. К вечеру стали остывать батареи. Об этом жители поселка рассказали в социальных сетях.

Рано утром 30 декабря воду дали, но ненадолго. По информации МУП ПОВВ, с 09:00 водоснабжение поселка прекращено на время проведения ремонтных работ у дома №18 по улице Бурденюка. Устранить повреждение планируют к 16:00. Для жителей организован подвоз воды.

Сложности с отоплением также связаны с аварией: в связи со снижением давления на сетях в котельной пришлось корректировать температурные параметры теплоносителя. Однако давление восстановили ночью (для этого, по словам местных жителей, пришлось подключать пожарные машины). Хотя точечные проблемы на отдельных адресах могут сохраняться.

Челябинск

