Живые елки уходят в онлайн

Интернет-площадки наращивают продажи живых новогодних деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , по данным за 1-23 декабря текущего года, медианная цена на живую ель или сосну выросла по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8%, составив 3 тысячи 213 рублей. Об этом пишет телеграм-канал аналитического ресурса «Чек Индекс».

При этом число покупок упало на 12%. В то же время, спрос на живые новогодние деревья на интернет-площадках вырос на 34%.

Похожая ситуация с подставками под ель и сосну: рост медианной цены на 10% (до 590 рублей), общее падение спроса на 14% и взлет в онлайне (+29%).

Кстати, и искусственные елки российские покупатели все чаще предпочитают через интернет. Медианная цена на них составила в декабре текущего года 4 тысячи 340 рублей (+10% год к году). В целом число покупок подросло на 4%, на интернет-площадках – на 20%

Кстати, и число торговых точек по продаже живых елей в России сократилось на 10%.

Впрочем, привело ли к этому изменение характера спроса покупателей, все чаще выбирающих ели онлайн, или наоборот, вопрос спорный.

«В текущем сезоне покупательская активность на рынке новогодних покупок вновь зависит от погодной волатильности. Традиционно наибольший объем продаж формируется в центральных регионах России, однако даже в середине декабря устойчивого снежного покрова здесь не было, – отмечают в «Чек Индексе». – Более того, из-за этого в том числе и низкая активность елочных базаров. Ряд таких торговых точек еще не открылись, и, возможно, не появятся до конца года».

Может быть, именно поэтому покупатели все активнее выбирают для покупок онлайн-канал.

Челябинск, Виктор Елисеев

