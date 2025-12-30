Раритетный паровоз выйдет на линию детской железной дороги в Челябинске

Уникальный паровоз вернулся в Челябинск после ремонта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе детской железной дороги в Челябинске, паровоз, почти полвека простоявший на постаменте возле эксплуатационного локомотивного депо столицы Южного Урала, прибыл на станцию имени Павлика Морозова.

Вчера, 29 декабря, он прибыл после капитального ремонта из Санкт-Петербурга.

Узкоколейный паровоз 157С-24 был изготовлен в 1936 году. Потом долгое время трудился на Белорецком металлургическом комбинате. А в 70-е годы встал у эксплуатационного локомотивного депо в Челябинске.

«Знатоки истории утверждают, что паровозов этой модели в мире осталось всего четыре, и три из них – в России», – рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

До весны паровоз будет ждать юных пассажиров на приколе. А в мае приступит к работе на детской железной дороге.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2025, РИА «Новый День»

