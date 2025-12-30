российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 декабря 2025, 14:12 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Национализированные акции «Южуралзолота» продадут на открытом аукционе

Глава Минфина России рассказал, что ждет пакет акций «Южуралзолота», принадлежащий государству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», госпакет акций холдинга «Южуралзолота» продадут в ходе открытых торгов. Об этом министр финансов России Антон Силуанов рассказал в интервью «России 24».

«Открытый аукцион. Будем выставлять на торги, затягивать не будем», – заявил чиновник.

Напомним, ранее основной пакет акций группы золотодобывающий предприятий (67,85%) принадлежал бывшему вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову. 10,15% находятся в свободном обращении. 22% в конце 2024 года приобрела компания «ААА управление капиталом», входящая в структуру Газпромбанка.

Однако в начале июля текущего года Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском об изъятии у Струкова и его доверенных лиц принадлежащих им акций «Южуралзолота», а также других активов: 100%-й доли в УК ЮГК, долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях «Хоум», «Уралвент», «Арбат-Сити», «Агрокомплекс «Экомодуль», «Сады Предгорья», «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».

В ведомстве заявили, что предприниматель незаконно получил предприятие под свой контроль, используя при этом свое должностное положение. Кроме того, в прокуратуре утверждали, что доходы от деятельности холдинга Струков и члены его семьи выводят за границу, тратят на покупку недвижимости, автомобилей, яхт и других предметов роскоши, а не направляют на дальнейшее развитие холдинга и поддержание работоспособности оборудования.

Компания «Южуралзолото» была основана в 1976 году. В 1993 году предприятие акционировали. Константин Струков возглавил компанию в 1997 году, когда она переживала острый кризис. Через несколько месяцев принадлежащая Струкову УЗК «Восточная» и ОАО «Южуралзолото» учредили новую структуру – ЗАО «Южуралзолото». К 2003 году компания полностью перешла в собственность бизнесмена. К тому времени он уже был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, однако продолжал участвовать в бизнес-процессах ЮГК, что в прокуратуре сочли основанием для признания незаконности перехода компании под его контроль.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск в полном объеме.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,