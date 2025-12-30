Национализированные акции «Южуралзолота» продадут на открытом аукционе

Глава Минфина России рассказал, что ждет пакет акций «Южуралзолота», принадлежащий государству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , госпакет акций холдинга «Южуралзолота» продадут в ходе открытых торгов. Об этом министр финансов России Антон Силуанов рассказал в интервью «России 24».

«Открытый аукцион. Будем выставлять на торги, затягивать не будем», – заявил чиновник.

Напомним, ранее основной пакет акций группы золотодобывающий предприятий (67,85%) принадлежал бывшему вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову. 10,15% находятся в свободном обращении. 22% в конце 2024 года приобрела компания «ААА управление капиталом», входящая в структуру Газпромбанка.

Однако в начале июля текущего года Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском об изъятии у Струкова и его доверенных лиц принадлежащих им акций «Южуралзолота», а также других активов: 100%-й доли в УК ЮГК, долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях «Хоум», «Уралвент», «Арбат-Сити», «Агрокомплекс «Экомодуль», «Сады Предгорья», «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».

В ведомстве заявили, что предприниматель незаконно получил предприятие под свой контроль, используя при этом свое должностное положение. Кроме того, в прокуратуре утверждали, что доходы от деятельности холдинга Струков и члены его семьи выводят за границу, тратят на покупку недвижимости, автомобилей, яхт и других предметов роскоши, а не направляют на дальнейшее развитие холдинга и поддержание работоспособности оборудования.

Компания «Южуралзолото» была основана в 1976 году. В 1993 году предприятие акционировали. Константин Струков возглавил компанию в 1997 году, когда она переживала острый кризис. Через несколько месяцев принадлежащая Струкову УЗК «Восточная» и ОАО «Южуралзолото» учредили новую структуру – ЗАО «Южуралзолото». К 2003 году компания полностью перешла в собственность бизнесмена. К тому времени он уже был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, однако продолжал участвовать в бизнес-процессах ЮГК, что в прокуратуре сочли основанием для признания незаконности перехода компании под его контроль.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск в полном объеме.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube