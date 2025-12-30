Новый год в Челябинске будет снежным и относительно теплым

Новогоднюю ночь на Южном Урале будут сопровождать снегопады.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в регионе на смену уходящему циклону стремительно идет теплый фронт.

Завтра, 31 декабря, днем осадки будут идти лишь местами, а вот в новогоднюю ночь снегопады ожидаются повсеместно, на юго-западе области осадки значительно усилятся.

Днем интенсивность снегопадов пойдет на спад. С теплым фронтом придут и мягкие температуры: в новогоднюю ночь ожидается температура воздуха по области -10, -15 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до -2 градусов.

2 января снегопады ослабеют, но не прекратятся окончательно из-за влияния нового циклона с юга.

В Челябинске днем 31 декабря ожидается небольшой снег, ночью и утром временами туман, изморозь. Температура воздуха 12-14 градусов ниже нуля.

В новогоднюю ночь синоптики обещают областному центру умеренный снег. Температура воздуха ночью -12, -14 градусов, днем 3-5 градусов ниже нуля.

В ночь на 2 января в Челябинске будет небольшой снег, днем без осадков. Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13, -15 градусов, днем 8-10 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

