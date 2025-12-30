Дело о ДТП, унесшем жизни уралочки с двумя детьми, направили в суд

С виновницы ДТП, стоившего жизни жительницы Челябинской области и двум ее маленьким детям, потребовали больше 10 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Трагедия произошла 25 октября сего года. По версии следствия, около 11:30 водитель Lada Granta при проезде нерегулируемого перекрестка автодороги село Миасское – поселок Лазурный, выезжая со второстепенной дороги, не уступила автомобилю Mitsubishi Lancer, приближающемуся по главной дороге. В результате седан выехал на полосу встречного движения и врезался в самосвал Howo.

Бывшая за рулем Mitsubishiи 31-летняя женщина, а также двое ее детей 2 и 5 лет погибли.

Водитель «Лады» вину признала в полном объеме.

Потерпевшим предъявлено исковое заявление о возмещении морального вреда на сумму 10 миллионов рублей и материального ущерба на сумму 176 тысяч рублей (затраты на погребение).

Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.

