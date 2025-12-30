Челябинск рискует утонуть в мусоре в новогодние праздники

Мэрия предупредила челябинцев о штрафах за блокирование подъездов к мусорным контейнерам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , власти Челябинска выразили свою обеспокоенность ситуацией с вывозом мусора в города. Со специальным обращением выступила пресс-служба мэрии.

«Пока все закупаются мандаринами и упаковывают подарки, с нашими контейнерными площадками творится настоящий новогодний блокбастер под названием «Миссия невыполнима: Проезд к бакам», – пишут чиновники. – Спецагент (он же водитель мусоровоза) получает сверхзадачу: вывезти отходы накануне Нового года и после. Но миссия усложнена до предела! Подъезд к цели заблокирован... личными автомобилями жильцов. И вот мы смотрим уже не блокбастер, а фильм ужасов, в котором нарастающее недовольство челябинцев и совсем не праздничный аромат».

Жителей города мэрия настоятельно просит оставлять свободным проезд к контейнерной площадке. Напоминая, что особо непонятливым грозит штраф.

Ранее в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами в Челябинском кластере уточнили график вывоза мусора с контейнерных площадок.

По информации компании, 30 декабря и 1 января мусоровозы будут работать в две смены – утром и вечером после 19:00. Именно в эти дни обычно скапливается больше всего отходов, отмечают в регоператоре.

В остальные дни новогодних «каникул» вывоз будет по обычному графику, ежедневно.

Если мусор вдруг не вывезли, челябинцев просят звонить на горячую линию: 200-33-83. Она работает каждый день с 8:00 до 20:00.

Челябинск

