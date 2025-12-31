В челябинском ДК железнодорожников вспыхнул пожар

Челябинские пожарные ликвидировали пожар в ДК железнодорожников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 31 декабря, ночью сотрудники во Дворце культуры железнодорожников, расположенном на улице Цвиллинга.

Пожар вспыхнул на 1-м этаже в выставочном зале: в помещении располагалась выставка меховых изделий. Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной мог стать аварийный режим работы электроприбора, подключенного к сети.

В экстренном ведомстве напоминают южноуральцам: не перегружайте электросеть, используйте только исправное оборудование, не оставляйте без присмотра электроприборы.

Челябинск

