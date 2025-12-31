Ребенок пострадал и женщина погибла в огне в Магнитогорске

В Магнитогорске квартира вспыхнула из-за неисправного светильника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в квартире на 4 этаже десятиэтажного жилого дома по улице Жукова в Магнитогорске.

Ко времени прибытия пожарных пламя охватило 20 квадратных метров. В жилом помещении горели вещи и мебель.

В результате происшествия погибла 42-летняя женщина. Также пострадала десятилетняя девочка. С отравлением продуктами горения ребенка доставили в больницу.

По маршевым лестницам при помощи спасательных комплектов пожарные эвакуировали 4 детей. Самостоятельно задымленный подъезд покинули 13 человек, в том числе 3 детей.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы потолочного светильника.

Челябинск

