«По возможности, отложите поездки»: на Южный Урал обрушатся сильные снегопады и метели

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, прогноз о неблагоприятных погодных явлениях получен от Челябинского гидрометцентра.

1 января в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката, местами сильная.

Сотрудники МЧС рекомендуют, по возможности, отложить поездки на дальние расстояния. В случае поездки – соблюдать скоростной режим, а также увеличить дистанцию перед впереди идущим транспортом.

Челябинск

