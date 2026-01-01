Новый год начался для жителей Чурилово проблемами с водоснабжением

В челябинском Чурилово ведено ограничение водоснабжения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с проведением работ, подача воды в микрорайоне Чурилово временно снижена ориентировочно на 20%. Об этом сообщили в челябинском МУП ПОВВ.
Для жителей организовано альтернативное водоснабжение. Водоматы по адресам: ул. Зальцмана, 16, 34, 42; ул. Трашутина, 20а, 26; ул. Сергея Герасимова, 29, на время действия ограничений переведены в бесплатный режим.
Челябинск, Виктор Елисеев
