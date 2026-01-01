Семья южноуральцев встретила новый год в машине, увязшей в лесной речке

Катав-Ивановские полицейские отыскали семью с двумя несовершеннолетними детьми, которые провели ночь в застрявшему в лесу автомобиле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, накануне, 31 декабря, челябинец с женой, сыном и племянником выехали из Челябинска в Башкирию.

Уехали южноуральцы около 11:00. Однако через какое-то время челябинские родственники семьи обратились в полицию, рассказав, что не могут дозвониться до них. После обращения в отдел полиции «Советский» информацию о происшествии и ориентировка на автомобиль «Джили» передали экипажам ДПС, дежурившим на федеральной трассе и дорогах, ведущих в соседнюю республику. К поисковым мероприятиям подключились и сотрудники отдела МВД России по Катав-Ивановскому району: предположительно, разыскиваемый автомобиль пропал в этом районе.

Семью искали всю ночь. Наряды ДПС тщательно вели патрулирование, проезжая по всевозможным маршрутам. Катав-Ивановские полицейские на снегоходах обследовали лесную местность, постепенно расширяя круг поисков.

Пропавших южноуральцев стражи порядка нашли в поселке Лемеза, что в 30 километрах от города Катав-Ивановска. Глава семейства рассказал, что днем ранее выехал из Челябинска с женой, 11-летним сыном и племянником 14 лет в Башкирию. Автомобилем управлял с использованием GPS-навигатора, проложив кратчайший путь по объездным дорогам. Однако съехав с трассы в лесную местность, автомобиль через некоторое время наехал на припорошенную снегом речку, где и увяз. Попытки самостоятельно выбраться из западни успехом не увенчались, телефонная связь в этой местности отсутствовала.

За окном стремительно наступала ночь, поэтому семья решила переночевать в машине. Утром все вместе отправились искать помощь и, пройдя порядка десяти километров, вышли к поселку Лемеза. Здесь их приютил директор местной турбазы, где они отогрелись, созвонились с родственниками и передали полиции информацию о своем месте нахождения.

Прибывшие полицейские помогли челябинцам вытянуть авто из западни. Семья поблагодарила полицейских за оказанную помощь и отправилась домой – обратно в Челябинск.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube