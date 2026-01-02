Три поезда задерживаются с прибытием в Челябинск

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту задержек в движении поездов на Южно-Уральской железной дороге .

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, к задержкам привели работы на объектах энергетики Северо-Кавказской железной дороги.

В результате задерживается прибытие в Челябинск нескольких пассажирских поездов.

Пассажиры поезда №60 сообщением «Кисловодск – Новокузнецк» размещены в комнате отдыха и зале комфорта, обеспечены напитками и питанием.

Также задерживаются составы №97 «Кисловодск – Тында» и №346 «Адлер – Челябинск».

Челябинская транспортная прокуратура контролирует проведение мероприятий по восстановлению графика движения поездов.

Организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения прав пассажиров.

Челябинск

