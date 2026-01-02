Челябинец устроил игру в «догонялки» с полицейскими

Нетрезвый водитель попытался сбежать от наряда ДПС в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, инцидент произошел сегодня, 2 января, в Ленинском районе.

Экипаж дорожно-патрульной службы обратил внимание на автомобиль «Лада Приора». Водителю машины дали знак остановиться. Но челябинец решил попробовать скрыться.

Госавтоинспекторы бросились в погоню. Преследовали лихача несколько полицейских автомобилей. У дома №4 по улице Суркова южноуралец не справился с управлением и врезался в сугроб. 35-летнего водителя задержали.

Оказалось, что управлявший «Ладой» челябинец нетрезв.

Его отстранили от управления машиной и доставили в отдел полиции «Советский» для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В отношении водителя составили административные материалы по фактам управления машиной в состоянии опьянения, без водительских прав и без полиса ОСАГО, а также невыполнения требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube