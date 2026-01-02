Челябинец устроил игру в «догонялки» с полицейскими

Нетрезвый водитель попытался сбежать от наряда ДПС в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, инцидент произошел сегодня, 2 января, в Ленинском районе.
Экипаж дорожно-патрульной службы обратил внимание на автомобиль «Лада Приора». Водителю машины дали знак остановиться. Но челябинец решил попробовать скрыться.
Госавтоинспекторы бросились в погоню. Преследовали лихача несколько полицейских автомобилей. У дома №4 по улице Суркова южноуралец не справился с управлением и врезался в сугроб. 35-летнего водителя задержали.
Оказалось, что управлявший «Ладой» челябинец нетрезв.
Его отстранили от управления машиной и доставили в отдел полиции «Советский» для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.
В отношении водителя составили административные материалы по фактам управления машиной в состоянии опьянения, без водительских прав и без полиса ОСАГО, а также невыполнения требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.
Челябинск, Виктор Елисеев
