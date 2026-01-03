«Могли и дом поджечь!» Фейерверк во дворе многоквартирного дома в Южноуральске закончился паникой и разрушениями

Нетрезвая компания чуть не спалила дом в Южноуральске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент в новогоднюю ночь во дворе одного из многоквартирных домов по улице Советской Армии.

Сразу после боя курантов две пары вынесли во двор фейерверк. Соседи признаются: хотя представление и планировалось в месте, для этого не предназначенном, поначалу обрадовались. Но в течение нескольких минут настроение их изменилось.

Как положено произошел только первый залп. Затем фейерверк стал разлетаться во все стороны, и двор охватило огненное безумие.

Несколько зарядов попали в балкон квартиры пожилой женщины, едва не вызвав пожар. Еще один влепился в припаркованный автомобиль, оставив на кузове заметные следы. Остальные осыпались искрами и огненными осколками на тротуар, где стояли вышедшие встретить Новый год горожане.

«К счастью, серьезных травм удалось избежать. Но паника была нешуточной: люди кричали, дети плакали, кто‑то пытался укрыться в подъездах», – пишет паблик «Интересный Южноуральск.

«Мы хотели сразу вызвать пожарных и полицию, – цитирует паблик одного из жителей дома. – Мы пытались сами затушить мелкие очаги возгорания. Хорошо, что снега много – он помог сдержать огонь. А пьяная компания только громко гоготала».

«Могли и дом поджечь!» – возмущаются южноуральцы.

В итоге «зажигательной» новогодней ночи оказались повреждены балкон дома и кузов одной из машин, во дворе до сих пор видны следы возгораний и обломки пиротехники.

МЧС и полиция начали проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

