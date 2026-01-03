«Металлург» уверенно обыграл «Шанхайских драконов»

Магнитогорский «Металлург» в Санкт-Петербурге разгромил «Шанхайских драконов» – 7:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , матч проходил, в основном, под диктовку «сталеваров». Но «Драконы» сумели дать бой лидеру КХЛ.

И даже открыли счет. На 17-й минуте хозяева убежали в контратаку, Трой Джозефс на чужой синей линии передал шайбу Спенсеру Фу, и тот, выйдя один на один с вратарем магнитогорцев, отправил ее под штангу ворот гостей – 1:0.

Пришлось гостям догонять. Это и сделал Макар Хабаров, поразив ворота шанхайского клуба за 5 секунд до сирены.

Во втором периоде «драконам» также удавалось отбиваться до поры до времени. На 28-й минуте встречи Александр Петунин реализовал большинство южноуральцев – 2:1. Но тут же Спенсер Фу оформил дубль – 2:2.

Однако во второй половине двадцатиминутки оборона хозяев посыпалась. На 32-й минуте Роман Канцеров убойным ударом вновь выводит «Металлург» вперед. На 34-й минуте Данила Паливко увеличивает отрыв – 4:2. А на 35-й минуте Сергей Толчинский делает счет 5:2.

Но и после этого игроки шанхайского клуба продолжали огрызаться. На 39-й минуте Остин Вагнер, выскочив из-за ворот, с неудобной руки пробил голкипера гостей – 3:5.

Однако тут же Дмитрий Силантьев вернул прежнее соотношение – 6:3.

В третьем периоде «Шанхайские драконы» зачастую атаковали острее, чем гости. Были у них и острые моменты. Но счет на табло изменили магнитогорцы. На 52-й минуте Александр Петунин от своей синей линии отправил шайбу в зону хозяев. Ее на входе подхватил Никита Коротков и убежал один на один с голкипером хозяев – 7:3, более чем уверенная победа «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

