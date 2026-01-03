Под Усть-Катавом «Рено» вынесло на встречку. Двое, включая подростка, погибли, трое ранены

Полиция выясняет обстоятельства жуткого ДТП в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 3 января, на 1622 километре автодороги М5 «Урал» на территории Усть-Катавского городского округа.

По предварительной информации, в 15:34 40-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь в направлении Челябинска, не справился с управлением. Машину вынесло на встречку, где она врезалась в автомобилем «Джили Монджаро».

Водитель автомобиля «Рено» и его 13-летний пассажир погибли на месте. Ехавшие в машине 38-летняя женщина и годовалый ребенок, а также пассажир 43-летний «Джили» доставлены в больницу.

По предварительным данным, на момент столкновения все были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые проверки и следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Челябинск

