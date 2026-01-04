В первом матче нового года «Трактор» вырвал победу у одного из лидеров Запада

Челябинский «Трактор» на домашнем льду одолел «Динамо» из Минска – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде хозяева уверенно контролировали игру.

И уже на 11-й минуте игровое преимущество «Трактора» привело к взятию ворот. Четверо челябинцев вышли против одного хоккеиста «Динамо», Василий Глотов прострелил под клюшкой защитника на дальнюю штангу, и Андрею Светлакову оставалось только вогнать ее в сетку – 1:1.

Но на 18-й минуте хозяева оставили своего голкипера без поддержки, и Алекс Лимож сравнял счет – 2:1.

Однако за две секунды до сирены Михаил Григоренко, не лучшим образом сыгравший в предыдущем эпизоде, вновь вывел «Трактор» вперед – 2:1.

Начало второго периода челябинцы провели просто блестяще: на 21-й минуте Александр Кадейкин увеличил разрыв – 3:1. А на 22-й Василий Глотов довел счет до 4:1. Между заброшенными шайбами не прошло и минуты.

После этого вратарь минчан Зак Фукале отправился отдыхать, уступив место Василию Демченко (кстати, представителю хоккейной школы «Трактора»).

После этого начались удаления в стане челябинской команды, игра постепенно выровнялась. Впрочем, во второй двадцатиминутке гостям удалось отквитать всего одну шайбу. На 34-й минуте это сделал Виталий Пинчук, ассистировавший при первом голе «Динамо» в матче.

Зато у начале третьего периода, на 45-й минуте встречи, Сергей Кузнецов реализовал большинство минчан – 4:3.

После этого «Трактор» усилил давление на ряды минчан, предпринимая одну за другой попытки взять ворота «Динамо». И на 54-й минуте Александр Кадейкин со средней дистанции вколотил в ворота гостей пятую шайбу – капитан «Трактора» оформляет дубль. Но прошло чуть больше минуты, и уже форвард минчан Алекс Лимож оформил собственный дубль – 4:5.

За 2 мнуты 14 секунд до сирены Василий Демченко покинул ворота «Динамо», уступив место шестому полевому игроку. Но челябинцы вцепились в свое минимальное преимущество зубами. И удержали его – 5:4, «Трактор» побеждает.

Челябинск, Виктор Елисеев

