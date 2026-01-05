Туристы ходят на Таганай со своей мебелью и к своим лосям

Туристы ходят на Таганай со своей мебелью и к своим лосям – администрация нацпарка составила ТОП-5 нарушений минувшего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пятом месте самое частое – прогулки без разрешения. Многие, пойманные без этого документа, утверждали: они ничего не знали. Некоторые умудрялись заявлять это возле аншлага с надписью «Регистрация».

На четвертом месте оказались «гости», разбившие шатер в 300 метрах от Центральной усадьбы. Нутри у них была мебель и даже газовая плита. Эти «походники» уверены, что национальный парк и предназначен для того, чтобы уединенно пожить на природе в собственном лагере.

В ТОП так же попал рыбак, выловивший в реке Большой Киалим 21 форель. Теперь он фигурант уголовного дела.

Вторую строчку занял дебошир из Екатеринбурга. Его задержали без регистрации. Нетрезвый мужчина громко кричал, нецензурно ругался, оскорблял сотрудников парка. Когда те вызвали полицию, решил сбежать, но упал и разбил бровь. А потом заявил, что это государственные инспекторы пинали его и били ногами по голове. Правда, разборки с ним были записаны на видеорегистратор, так что буйный посетитель сам стал обвиняемым.

А лидером ТОП нарушений стал житель Магнитки, который явился в нацпарк с оружием. «Этот лес моя собственность, и лоси – тоже», – заявил он.

Челябинск, Павел Зварзин

