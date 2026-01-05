На Южном Урале ожидаются сильный снег и ветер

На Южном Урале 6 января ожидаются сильный снег и ветер – его скорость при порывах будет достигать 20 метров в секунду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отдельных районах региона возможны метели, снежные заносы и гололедица на дорогах. При этом день по зимним меркам будет не холодным: до минус 9, ночью – до минус 11.

Отметим, что в Челябинске через пару часов прогнозируются сильные осадки, но к утру они должны прекратиться.

Челябинск, Софья Артемьева

