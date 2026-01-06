В Челябинске начинаются Рождественские богослужения

Вечером 6 января, ночью и утром 7 января в православных храмах Челябинска пройдут торжественные Рождественские богослужения. Первые службы начнутся сегодня в 16:00.

В кафедральном соборе Рождества Христова (проспект Героя России Евгения Родионова, 1)

6 января в 17:00 начнется вечернее богослужение;

7 января в 00:00 – литургия, ее проведет митрополит Челябинский и Миасский Алексий; 09:00 – поздняя литургия, 18:00 – Великая вечерня.

Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32):

сегодня в 17:00 – вечернее богослужение; 7 января: 00.00 – литургия, 9:00 – поздняя литургия, 17:00 – вечернее богослужение.

Свято-Троицкий храм (Кирова, 60а):

сегодня в 17:00 – вечернее богослужение, 22:30 – исповедь;

7 января: 00:00 – литургия, 8:30 – поздняя литургия.

Александро-Невский храм (Алое Поле, 1):

сегодня в17:00 – вечернее богослужение, 21:00 – исповедь;

7 января – 00:00 – литургия, 10:00 – поздняя литургия.

Свято-Васильевский храм (проспект Ленина, 6):

сегодня в 17:00 – вечернее богослужение, 23:00 – праздничная Утреня;

7 января: 00:30 – литургия, 7:00 – ранняя литургия, 10:00 – поздняя литургия.

Свято-Сергиевский храм (пр. Победы, 398):

сегодня в 16:50 – исповедь, 17:00 – вечернее богослужение;

7 января: 00:00 – литургия, 9:00 – поздняя литургия.

Свято-Георгиевский храм (Жукова, 30):

Сегодня в 17:00 – вечернее богослужение; 7 января: 00:00 – литургия, 8:00 – поздняя литургия.

Храм Успения Пресвятой Богородицы (Свердловский тракт, 14а; остановка «Ветлечебница»):

сегодня в 16:00 – вечернее богослужение, 23:40 – исповедь;

7 января: 00:00 – литургия.

Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (2-я Павелецкая, 36):

сегодня в 16:00 – вечернее богослужение;

7 января: 00:00 – литургия, 8:15 – праздничный акафист, 8:40 – поздняя литургия.

Богоявленский мужской монастырь (Пятая Электровозная, 5а):

сегодня в 17:00 – вечернее богослужение, 22:00 – исповедь;

7 января: 00:00 – литургия, 9:00 – поздняя литургия.

Одигитриевский женский монастырь (Энергетиков, 21а):

сегодня 21:00 – вечернее богослужение; 7 января: 00:00 – литургия, 8:15 – поздняя литургия с участием воспитанников воскресной школы.

Храм в честь святого пророка Божия Илии и мученицы Татианы (Березовая, 1а):

сегодня в16:00 – вечернее богослужение; 7 января: 00:00 – литургия.

Храм в честь святого мученика Иоанна Воина (проспект Победы, 307б):

сегодня в 17:00 – вечернее богослужение;

7 января: 00:00 – литургия, 9:00 – поздняя литургия.

Храм в честь святителя Луки Крымского (Румянцева, 28а):

сегодня в 16:00 – вечернее богослужение; 7 января: 00:00 – литургия.

Храм в честь Табынской иконы Божией Матери (Дундича, 1):

сегодня в 16:00 – вечернее богослужение, 22:00 – исповедь;

7 января: 00:00 – литургия.

Храм в честь апостола Иоанна Богослова (Академика Сахарова, 16/3):

сегодня в 17:00 – вечернее богослужение, 23:00 – исповедь;

7 января: 00:00 – литургия.

Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» (Воровского, 16а):

сегодня в 18:00 – вечернее богослужение, 23:30 – исповедь;

7 января: 00:00 – литургия, 17:00 – славословное богослужение.

Храм Иерусалимской иконы Божией Матери (проспект Победы, 290в):

сегодня в 21:00 – исповедь, 21:30 – вечернее богослужение;

7 января: 00:00 – литургия.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Блюхера, 42/3):

сегодня в 16:00 – вечернее богослужение;

7 января: 8:30 – исповедь, 9:00 – литургия.

Челябинск, Ольга Арсентьева

