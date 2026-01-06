В Челябинске начинаются Рождественские богослужения

Вечером 6 января, ночью и утром 7 января в православных храмах Челябинска пройдут торжественные Рождественские богослужения. Первые службы начнутся сегодня в 16:00.
В кафедральном соборе Рождества Христова (проспект Героя России Евгения Родионова, 1)
6 января в 17:00 начнется вечернее богослужение;
7 января в 00:00 – литургия, ее проведет митрополит Челябинский и Миасский Алексий; 09:00 – поздняя литургия, 18:00 – Великая вечерня.
в полночь службу возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.
Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32):
сегодня в 17:00 – вечернее богослужение; 7 января: 00.00 – литургия, 9:00 – поздняя литургия, 17:00 – вечернее богослужение.
Свято-Троицкий храм (Кирова, 60а):
сегодня в 17:00 – вечернее богослужение, 22:30 – исповедь;
7 января: 00:00 – литургия, 8:30 – поздняя литургия.
Александро-Невский храм (Алое Поле, 1):
сегодня в17:00 – вечернее богослужение, 21:00 – исповедь;
7 января – 00:00 – литургия, 10:00 – поздняя литургия.
Свято-Васильевский храм (проспект Ленина, 6):
сегодня в 17:00 – вечернее богослужение, 23:00 – праздничная Утреня;
7 января: 00:30 – литургия, 7:00 – ранняя литургия, 10:00 – поздняя литургия.
Свято-Сергиевский храм (пр. Победы, 398):
сегодня в 16:50 – исповедь, 17:00 – вечернее богослужение;
7 января: 00:00 – литургия, 9:00 – поздняя литургия.
Свято-Георгиевский храм (Жукова, 30):
Сегодня в 17:00 – вечернее богослужение; 7 января: 00:00 – литургия, 8:00 – поздняя литургия.
Храм Успения Пресвятой Богородицы (Свердловский тракт, 14а; остановка «Ветлечебница»):
сегодня в 16:00 – вечернее богослужение, 23:40 – исповедь;
7 января: 00:00 – литургия.
Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (2-я Павелецкая, 36):
сегодня в 16:00 – вечернее богослужение;
7 января: 00:00 – литургия, 8:15 – праздничный акафист, 8:40 – поздняя литургия.
Богоявленский мужской монастырь (Пятая Электровозная, 5а):
сегодня в 17:00 – вечернее богослужение, 22:00 – исповедь;
7 января: 00:00 – литургия, 9:00 – поздняя литургия.
Одигитриевский женский монастырь (Энергетиков, 21а):
сегодня 21:00 – вечернее богослужение; 7 января: 00:00 – литургия, 8:15 – поздняя литургия с участием воспитанников воскресной школы.
Храм в честь святого пророка Божия Илии и мученицы Татианы (Березовая, 1а):
сегодня в16:00 – вечернее богослужение; 7 января: 00:00 – литургия.
Храм в честь святого мученика Иоанна Воина (проспект Победы, 307б):
сегодня в 17:00 – вечернее богослужение;
7 января: 00:00 – литургия, 9:00 – поздняя литургия.
Храм в честь святителя Луки Крымского (Румянцева, 28а):
сегодня в 16:00 – вечернее богослужение; 7 января: 00:00 – литургия.
Храм в честь Табынской иконы Божией Матери (Дундича, 1):
сегодня в 16:00 – вечернее богослужение, 22:00 – исповедь;
7 января: 00:00 – литургия.
Храм в честь апостола Иоанна Богослова (Академика Сахарова, 16/3):
сегодня в 17:00 – вечернее богослужение, 23:00 – исповедь;
7 января: 00:00 – литургия.
Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» (Воровского, 16а):
сегодня в 18:00 – вечернее богослужение, 23:30 – исповедь;
7 января: 00:00 – литургия, 17:00 – славословное богослужение.
Храм Иерусалимской иконы Божией Матери (проспект Победы, 290в):
сегодня в 21:00 – исповедь, 21:30 – вечернее богослужение;
7 января: 00:00 – литургия.
Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Блюхера, 42/3):
сегодня в 16:00 – вечернее богослужение;
7 января: 8:30 – исповедь, 9:00 – литургия.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»