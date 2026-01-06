«Трактор» не оставил шансов «Автомобилисту» в уральском дерби

Челябинский «Трактор» на домашнем льду уверенно обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга – 3:1.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», для челябинцев продолжается серия принципиальных матчей. «Черно-белые» во главе с новым наставником уже успели провести южноуральское дерби с «Магниткой», встретились с «Барысом», который успел потренировать Евгений Корешков, и минским «Динамо», чьи ворота защищают игравшие за «Трактор» Зак Фукале и Василий Демченко.
Сегодня челябинцы принимали на своей площадке своего извечного оппонента – екатеринбургский «Автомобилист».
И встречу начали активнее гости. Но счет в матче открыли хозяева: на 19-й минуте встречи Василий Глотов из угла площадки переслал шайбу на синюю линию, Джордан Гросс в касание отправил ее к воротам, а Максим Джиошвили вовремя подставил клюшку – 1:0, «Трактор» ведет.
Во втором периоде уже челябинцы контролировали игру. И на 29-й минуте матча Джош Ливо с подачи Виталия Кравцова вколотил вторую шайбу в ворота «Автомобилиста». Впрочем, уже на 32-й минуте Александр Шаров сократил отставание екатеринбуржцев. Но на второй перерыв команды отправились все-таки при минимальном преимуществе «черно-белых».
В третьей двадцатиминутке у челябинцев было больше острых моментов. Гости не слишком отставали. Но отлично играли оба голкипера.
На 58-й минуте встречи вратарь «Автомобилиста» покинул лед, уступив место шестому полевому игроку. Но это гостям не помогло. Зато Джош Ливо оформил дубль, на 60-й минуте поразив пустые ворота екатеринбуржцев.
Итог – 3:1, вторая победа «Трактора» подряд в этом году.
Челябинск, Виктор Елисеев
