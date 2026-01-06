«Трактор» не оставил шансов «Автомобилисту» в уральском дерби

Челябинский «Трактор» на домашнем льду уверенно обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , для челябинцев продолжается серия принципиальных матчей. «Черно-белые» во главе с новым наставником уже успели провести южноуральское дерби с «Магниткой», встретились с «Барысом», который успел потренировать Евгений Корешков, и минским «Динамо», чьи ворота защищают игравшие за «Трактор» Зак Фукале и Василий Демченко.

Сегодня челябинцы принимали на своей площадке своего извечного оппонента – екатеринбургский «Автомобилист».

И встречу начали активнее гости. Но счет в матче открыли хозяева: на 19-й минуте встречи Василий Глотов из угла площадки переслал шайбу на синюю линию, Джордан Гросс в касание отправил ее к воротам, а Максим Джиошвили вовремя подставил клюшку – 1:0, «Трактор» ведет.

Во втором периоде уже челябинцы контролировали игру. И на 29-й минуте матча Джош Ливо с подачи Виталия Кравцова вколотил вторую шайбу в ворота «Автомобилиста». Впрочем, уже на 32-й минуте Александр Шаров сократил отставание екатеринбуржцев. Но на второй перерыв команды отправились все-таки при минимальном преимуществе «черно-белых».

В третьей двадцатиминутке у челябинцев было больше острых моментов. Гости не слишком отставали. Но отлично играли оба голкипера.

На 58-й минуте встречи вратарь «Автомобилиста» покинул лед, уступив место шестому полевому игроку. Но это гостям не помогло. Зато Джош Ливо оформил дубль, на 60-й минуте поразив пустые ворота екатеринбуржцев.

Итог – 3:1, вторая победа «Трактора» подряд в этом году.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube